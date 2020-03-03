Спалах коронавірусу: кілька міст США ввели надзвичайний стан

У місті Редмонд (США) оголосили про надзвичайний стан у зв’язку зі спалахом нового типу коронавірусу Covid-19. Це повинно допомогти в отриманні додаткових коштів для боротьби із захворюванням.

Місто відоме як штаб-квартира Microsoft.

Також про надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я оголосив Мер міста Сан-Антоніо Рон Ніренберг.

Таке рішення було ухвалено після того, як Центр з контролю і профілактики захворювань випустив з карантину жінку, в якої пізніше виявили коронавірус Covid-19.

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Крім того, важка ситуація спостерігається в американському місті Кіркленд. Там медики зобов’язані носити захисний одяг кожного разу, коли виїжджають на виклик.

Нагадаємо, наразі у США зафіксували 102 випадки захворювання на новий тип коронавірусу. У шести випадках інфекція призвела до летального результату.