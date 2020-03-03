Троцький проти Сталіна. Як і де переховувався від СРСР лідер жовтневого перевороту

В 1918 році з лап більшовиків вдалося вирватися одному із найвідоміших на той час у світі українців – Михайлу Терещенку. Він був власником цукрової бізнес-імперії, міністром Тимчасового уряду та особистим ворогом Леніна. Терещенка заарештували одразу після більшовицького перевороту.

Розстріл, здавалося, був неминучий. Але цукрозаводчика врятував інший українець – Лев Троцький. На той час це була друга людина серед більшовиків, після Леніна.

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Терещенко купив свою свободу, давши Троцькому хабар у вигляді родинного блакитного діаманту, який досі є другим у світі за величиною.

За легендою коштовний камінь був викраденим оком зі статуї індійського божества. Тому він приносив своїм власникам нещастя.

Колись, недалеко від села Береславка на Кіровоградщині стояв хутір, поруч з ним і поховали бабцю майбутнього революціонера №2. Бажаючі знайти золото Бронштейнів були і у радянські часи. У трьох кілометрах звідси, у селі Янівці, провів своє дитинство Лейба Бронштейн.

Історія родини Троцького у буквальному сенсі вкрита землею. Зникло село Янівка, немає цегляного заводу батька, а від хати заможного Давида Бронштейна залишився лише невеличкий пагорб.

Переламний момент у долі Лейби Бронштейна відбувся коли він сидів у одеській тюрмі, на його формування вплинув старший наглядач, який мав прізвище Троцький.

Звідси і піде псевдонім Троцький. Багато методів, як розстріли перед строєм, Лев Давидович візьме собі на озброєння. Під час громадянської війни він стає наркомом воєнмора – це як головнокомандувач червоної армії.

В 1919 році у Києві були комуністи. На місто наступала Біла армія та армія УНР. Раптом на літаку прибуває Троцький, він прилетів для піару та підняття бойового духу.

В той час Йосип Джугашвілі, або Коба, був далеко не на перших ролях. Протиріччя між двома одіозними комуністами спалахнули після смерті Леніна.

Спершу у партійній верхівці навіть не сумнівалися, що наступником буде Троцький. Утім, Сталін розіграв свою партію, яка почалася ще на похороні вождя.

Прихильники Троцького один за одним перебігли у табір Сталіна. І у 1927 році опального наркома виключили з партії, а згодом вигнали з країни. З’явився термін троцькізм – колишнього творця червоної армії демонізували, а за надуману участь у троцькістських організаціях розстріляли тисячі невинних людей.

Сталінська машина фактично розпорошила усі згадки про Троцького та його родину. Двох його синів розстріляли.

Талановитий оратор та пропагандист Троцький на Заході стає популярним політиком. Його ідеї підтримують послідовники у 60 країнах. Водночас він жорстко критикує сталінзм, терор і репресії у Радянському Союзі.

В 1940 році Сталін вирішує ліквідувати Троцького. В цей час він живе у Мексиці, спецоперація тривала більше року. Спочатку вигадали простий сценарій – розстріляти маєток, у якому мешкав опальний революціонер із дружиною.

Для цього завербували мексиканських художників-комуністів Хосе Давид Альфаро Сікейроса та Луїса Ареналя. Керував операцією Йосип Григулевич – радянський розвідник-нелегал.

27-річний прихильник комунізму вдав з себе журналіста та троцькіста, який хоче написати книгу про Троцького. Він втирається у довіру Троцькому та вбиває його.

Усіх імовірних конкурентів Сталін ретельно знищив. У 1925 році на операційному столі начебто з вини лікарів помер легендарний командарм Михайло Фрунзе. У 1934 році – начебто психічно хворий з ревнощів застрелив Сергія Кірова – голову ленінградського обкому. Обидва були популярнішими за Сталіна. Але Троцький – спокійно виїхав з Союзу.

Ймовірно, що емігрант Троцький був певний час потрібен Сталіну для ролі зовнішнього ворога і посилення репресій. Він був убитий через 13 років після вигнання з СРСР і за рік до початку війни з Німеччиною.

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