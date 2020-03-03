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Факти / Світ

Twitter закликала співробітників працювати з дому через коронавірус

Через коронавірус керівництво компанії Twitter дозволило співробітникам працювати віддалено.

Для того, щоб уникнути поширення коронавірусу, Twitter попросила співробітників почати працювати з дому і не з’являтися в офісах.

– Ми настійно закликаємо всіх співробітників у різних країнах світу працювати вдома, якщо є така можливість, – сказала глава відділу HR Дженніфер Крісті.

Співробітникам підрозділів компанії в Південній Кореї, Гонконгу та Японії необхідно залишатися вдома в обов’язковому порядку.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 по світу – карта і хронологія

Всього в світі було зафіксовано понад 90 тис. випадків зараження на коронавірус. При цьому в Китаї близько 80 тис. заражених Covid-19.

За межами материкового Китаю число заражених досягло більше 10 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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