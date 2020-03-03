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У Папи Римського Франциска не виявили коронавірус

Папу Римського Франциска, який кілька днів тому захворів, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.

Прес-служба Святого Престолу наразі жодним чином не коментувала інформацію про підозру інфікування понтифіка.

28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. До цього він спілкувався з багатотисячним натовпом вірян в італійському місті Барі.

Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках, через що низка місцевих ЗМІ припустили, що Папа Римський міг заразитися коронавірусом.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

В Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Нагадаємо, Папа востаннє з’явився на публіці в середу, 26 лютого. Тоді у нього був кашель і нежить під час меси. На наступний день він скасував месу у всьому місті з римськими священиками.

Джерело: Il Messaggero

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