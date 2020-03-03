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Факти / Світ

У Південній Кореї розробили новий спосіб перевірки на коронавірус

У Південній Кореї розробили новий спосіб перевірки громадян на наявність коронавірусу.

У північному місті Гоян водії під’їжджають на парковку, де їх зустрічають медичні співробітники. Медсестри реєструють водіїв, перевіряють температуру і за допомогою тампонів збирають проби з горла і носових проходів.

коронавірус

За словами чиновників, саме такий метод дозволяє швидше і безпечніше тестувати вірус.

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Такий метод дозволяє тестувати людей за декілька хвилин.

Також таким чином зменшується ризик зараження інших пацієнтів і співробітників медичних установ.

Результати люди отримують протягом трьох днів по SMS.

Раніше Факти ICTV писали, що через спалах коронавірусу Україна заборонила ввозити тварин з Китаю.

Фото: CNN

Джерело: CNN

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