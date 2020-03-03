PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Від коронавірусу помирає більше людей, ніж від грипу – ВООЗ

Смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Рівень смертності від коронавірусу становить 3,4%, тоді як грип вбиває менш 1% інфікованих.

Нині всього зафіксовано 90 893 випадків захворювання Covid-2019.

Читайте: Коронавірус Covid-19 – усе, що потрібно знати

Найбільше заражених у трьох країнах – Південній Кореї, Ірані та Італії.

Як повідомлялося, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня в Чернівцях.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка