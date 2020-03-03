Від коронавірусу помирає більше людей, ніж від грипу – ВООЗ

Смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.
Рівень смертності від коронавірусу становить 3,4%, тоді як грип вбиває менш 1% інфікованих.
Нині всього зафіксовано 90 893 випадків захворювання Covid-2019.
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Найбільше заражених у трьох країнах – Південній Кореї, Ірані та Італії.
Як повідомлялося, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня в Чернівцях.
Джерело: ВООЗ
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