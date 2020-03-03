Європарламент переніс Український тиждень через коронавірус

Європарламент вирішив перенести заходи Українського тижня, які були призначені на 3-5 березня, на невизначений термін.

За інформацією представництва України при Європейському Союзі, відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з обмеженнями, які вводять через поширення нового типу коронавірусу Covid-19.

– Ми щиро вдячні за інтерес до заходів, які ми планували для вас в рамках Українського тижня. Щойно обмеження будуть скасовані, наша команда опрацьовуватиме нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському парламенті, – повідомили у представництві.

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Крім Українського тижня в Європарламенті скасували близько 130 заходів, а також обмежили відвідування для широкого загалу.

Законодавча робота Європарламенту продовжуватиметься у звичайному режимі.

Нагадаємо, у світі продовжують скасовувати різноманітні заходи у зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19.

Так, 28 лютого організатори Женевського автосалону ухвалили рішення про скасування заходу.

Джерело: Mission of Ukraine to the EU