Макрон відмовляється тиснути руки через коронавірус

Президент Франції Еммануель Макрон перестав тиснути людям руки під час зустрічей через розповсюдження нового типу коронавірусу Covid-19.

Наразі для глави Франції розробляють спеціальний комплекс заходів щодо запобігання зараженню коронавірусом.

Крім того, відмовитися від рукостискань вирішив Олів’єр Веран, який обіймає посаду міністра охорони здоров’я Франції.

– Я офіційно закликаю відмовитися від рукостискань та інших фізичних аспектів у соціумі, – сказав Веран.

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Спалах нового типу коронавірусу розпочався наприкінці грудня 2019 року у Китаї, а з початку 2020 року інфекція поширюється світом.

Наразі випадки захворювання новим типом коронавірусу зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди. В Україні про перший випадок зараження коронавірусом повідомили 3 березня.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер також вирішив не тиснути руки через спалах коронавірусу Covid-19.

Джерело: Paris Match