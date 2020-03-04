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Факти / Світ

На тлі поширення коронавірусу: королева Єлизавета ІІ вручила нагороди у рукавичках

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за десятиліття провела в рукавичках традиційне вручення нагород.

Таке рішення могли ухвалити на тлі зростання кількості інфікованих на коронавірус у країні.

На відео видно, як монарх в довгих білих рукавичках чіпляє Ордени Британської імперії на костюми нагороджених.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

У канцелярії королеви не уточнили, чи був цей предмет гардеробу використаний як запобіжний захід від інфікування коронавірусом, жертвами якого в світі стали майже 3 тис. осіб.

Нагадаємо, наразі у Великій Британії зафіксований 51 випадок захворювання на коронавірус.

Джерело: Press Association 

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