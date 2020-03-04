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Скільки масок необхідно в місяць для боротьби з коронавірусом – підрахунки ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що для боротьби з коронавірусом  щомісяця необхідно 89 мільйонів медичних масок.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

В організації також підрахували, що медичним установам у всьому світі щомісяця потрібно 76 млн оглядових рукавичок і 1,6 млн захисних окулярів.

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За словами Гебреісуса, організація відправила в 27 країн 27 мільйонів комплектів засобів індивідуального захисту, але вони швидко закінчуються.

З початку епідемії коронавірусу ціни на маски виросли в середньому в шість разів, вартість респіраторів N95 збільшилася втричі, а медичні халати подорожчали вдвічі.

Нагадаємо, співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок.

Джерело: ВООЗ

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