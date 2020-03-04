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Факти / Світ

Ситуація з коронавірусом: коефіцієнт смертності та можлива затримка Олімпіади

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що новий коронавірус не передається так само ефективно, як грип, але рівень смертності вищий на 3,4%.

Міністр Олімпійських ігор Японії заявив, що можна буде відкласти літні ігри до кінця року.

Загальна кількість випадків інфікування перевищила 93 000 чоловік, в Китаї повідомляється про 38 випадки смерті за добу. У той же час 50 ​​тис. людей вже вилікувалися.

Число смертей в США зросло до 9, де Федеральний резерв провів екстрене зниження процентної ставки.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Південна Корея оприлюднила додатковий бюджет у розмірі $9,8 млрд, щоб допомогти підприємствам, які постраждали від спалаху.

Фінансові керівники Великої сімки зобов’язалися використовувати всі інструменти політики для підтримки глобальної економіки, але жодних прямих дій зроблено не було.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано перший випадок коронавиірусу. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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