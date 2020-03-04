У Грузії виплатять компенсації людям, які перебувають через коронавірус в самоізоляції

У Грузії громадяни, які через коронавірус знаходяться на карантині чи самоізоляції отримають компенсацію за пропущені робочі дні.

Начальник управління політики охорони здоров’я МОЗ Катерина Адамія заявила про те, що для отримання компенсації громадянам необхідно по електронній пошті звернутися до Міністерства охорони здоров’я Грузії.

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Після цього їм видадуть документ, рівносильний лікарняному листу.

– Цей документ для роботодавців буде підставою видати їм зарплату за пропущені на роботі дні, – заявила Адамія.

Нині в Грузії на карантині знаходяться 97 осіб, в самоізоляції – 92 людини.

До слова, в школах Грузії через коронавірус ввели двотижневі канікули.