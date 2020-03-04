PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Грузії виплатять компенсації людям, які перебувають через коронавірус в самоізоляції

У Грузії громадяни, які через коронавірус знаходяться на карантині чи самоізоляції отримають компенсацію за пропущені робочі дні.

Начальник управління політики охорони здоров’я МОЗ Катерина Адамія заявила про те, що для отримання компенсації громадянам необхідно по електронній пошті звернутися до Міністерства охорони здоров’я Грузії.

Читайте: В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу

Після цього їм видадуть документ, рівносильний лікарняному листу.

– Цей документ для роботодавців буде підставою видати їм зарплату за пропущені на роботі дні, – заявила Адамія.

Нині в Грузії на карантині знаходяться 97 осіб, в самоізоляції – 92 людини.

До слова, в школах Грузії через коронавірус ввели двотижневі канікули.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка