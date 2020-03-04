У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший випадок зараження на коронавірус зареєстровано в Польщі. Людина, яка приїхала з Німеччини, зараз перебуває в інфекційній лікарні у Зеленій Гурі на заході країни.

Про це під час прес-конференції заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

– Сьогодні вночі ми отримали позитивний результат першого пацієнта, у якого підтверджено коронавірус у Польщі, – повідомив Шумовський.

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Він додав, що інфікований почувається добре, а усі, хто з ним контактував, перебувають зараз на домашньому карантині.