У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший випадок зараження на коронавірус зареєстровано в Польщі. Людина, яка приїхала з Німеччини, зараз перебуває в інфекційній лікарні у Зеленій Гурі на заході країни.
Про це під час прес-конференції заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.
– Сьогодні вночі ми отримали позитивний результат першого пацієнта, у якого підтверджено коронавірус у Польщі, – повідомив Шумовський.
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Він додав, що інфікований почувається добре, а усі, хто з ним контактував, перебувають зараз на домашньому карантині.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано перший випадок коронавиірусу. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях.
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