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Факти / Світ

Україна отримає $38 млн від США на кіберзахист

Сполучені Штати виділять Україні $38 млн на кібербезпеку, повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

За його словами, Україна і США узгодили подальші дії для зміцнення спільної кіберзахисту.

Читайте: Як убезпечити світ від кіберзлочинів та навіщо будувати кіберцентр – Павелко

– Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту США за підсумками третього раунду кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної кібербезпеки, зокрема новий проект з кіберзахисту критичної інфраструктури Україна орієнтовною вартістю $38 млн, – заявив Божок.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні вперше винесли тяжкий вирок інтернет-провайдеру за піратство.

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