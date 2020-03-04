Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 3 березня інфіковано 93 211 людини.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 3 203 пацієнтів. Із лікарень виписали 51 006 людей.

Найбільше нових випадків захворювання за добу зафіксували у Південній Кореї – 142. Таким чином кількість хворих на коронавірус в країні зросла до 5,3 тис.

Влада країни закликала громадян залишатися вдома і попередила про критичний момент у битві за стримування коронавірусу.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.

Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.