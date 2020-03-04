Італія закрила школи та університети через коронавірус

Уряд Італії підготував нові міри захисту від поширення коронавірусу.

Було ухвалено рішення про закриття усіх шкіл та університетів країни. До цього на карантин було зачинено лише школи північних регіонів Італії, де було більше зареєстрованих випадків коронавірусу.

Урядовці закликали людей дотримуватись дистанції щонайменше метра між людьми у громадських місцях та відмовитись від вітань з обіймами, поцілунками та рукостисканням.

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Людям пенсійного віку, що старше 75 років, зайвий раз виходити на вулицю не рекомендовано.

Також в уряді ухвалили місячну заборону на масові заходи в Італії: йдеться про концерти, спортивні заходи, наукові конференції тощо.

До слова, за даними МОЗ, коронавірус в Україні підозрюють ще у шести осіб.

Джерело: Ansa