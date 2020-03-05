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Факти / Світ

Конфлікт у Сирії: Ердоган і Путін домовилися про перемир’я

Під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним досягли домовленості про припинення вогню у сирійській провінції Ідліб.

Про це Ердоган і Путін заявили на спільній прес-конференції.

За словами глави Туреччини, режим припинення вогню почне діяти опівночі 6 березня. Він додав, що його країна знаходиться у складному становищі, адже біля її кордону – близько 1,5 млн людей.

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У свою чергу Путін заявив, що РФ і Туреччині вдалося знайти рішення проблеми.

– Ми не завжди погоджуємося з нашими турецькими партнерами. Але щоразу в критичний момент, спираючись на досягнутий рівень наших двосторонніх відносин, нам завжди вдавалося знайти спільні точки дотику і рішення проблем. Так сталося і цього разу, – сказав Путін.

Нагадаємо, після обстрілу турецької військової колони у Сирії 27 лютого, Туреччина заявила, що не залишить дії сирійських військових та Росії без відповіді.

Розпочався обстріл військ Сирії, а 1 березня Туреччина оголосила про початок операції Весняний щит через атаку на своїх військовослужбовців.

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