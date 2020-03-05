У Китаї від дихальної недостатності помер чоловік, який вилікувався від коронавірусу

У китайському місті Ухань помер 36-річний чоловік, який раніше вилікувався від коронавірусу.
Він помер через п’ять днів після виписки з лікарні від дихальної недостатності.
Дружина померлого повідомила, що через два дні після того, як чоловік повернувся з лікарні, йому стало зле. Він скаржився на сухість у роті та гази в шлунку.
Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія
Пізніше чоловік сказав, що йому стало гірше, і його відправили в лікарню. Там він помер у той же день.
До слова, чоловік перебував на лікуванні у лікарні два тижні.
Нагадаємо, раніше у Японії зафіксували перший випадок, коли людина двічі інфікувалась коронавірусом.
Джерело: South China Morning Post
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==