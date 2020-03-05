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У Китаї від дихальної недостатності помер чоловік, який вилікувався від коронавірусу

У китайському місті Ухань помер 36-річний чоловік, який раніше вилікувався від коронавірусу.

Він помер через п’ять днів після виписки з лікарні від дихальної недостатності.

Дружина померлого повідомила, що через два дні після того, як чоловік повернувся з лікарні, йому стало зле. Він скаржився на сухість у роті та гази в шлунку.

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Пізніше чоловік сказав, що йому стало гірше, і його відправили в лікарню. Там він помер у той же день.

До слова, чоловік перебував на лікуванні у лікарні два тижні.

Нагадаємо, раніше у Японії зафіксували перший випадок, коли людина двічі інфікувалась коронавірусом.

Джерело: South China Morning Post

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