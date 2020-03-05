У Китаї зафіксували повторне зростання захворюваності на коронавірус

Китай, де три дні поспіль спостерігалося зниження захворювань, вдруге повідомив про активне поширення коронавірусу.

Загальна кількість пацієнтів з коронавірусом у Китаї становить 80 409 осіб.

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– 5 березня на материковій території країни зафіксували 139 нових випадків коронавірусу. 3 та 4 березня кількість виявлених випадків поступово зменшувалася: було госпіталізовано 125 та 119 пацієнтів відповідно, – повідомили у Національній комісії охорони здоров’я Китаю.

У багатьох китайських містах громадян, які були в країнах із зафіксованими випадками коронавірусу, почали відправляти на двотижневий карантин.

Уряд КНР заявив, що на зміну заходів “загального стримування” будуть впроваджені заходи “цільового спрямування” боротьби з небезпечним коронавірусом Covid-19.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували матеріал з головною інформацією про інфекцію коронавірусу.