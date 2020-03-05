Витік коронавірусу стався із закритої лабораторії в Ухані – РНБО

Спалах коронавірусу викликав витік із лабораторії в китайському Ухані, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– І не потрібно тут звинувачувати тварин. Там є потужна лабораторія, яку запустили у 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік, – сказав він, але жодних доказів цього не навів.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що людина могла заразитися новим коронавірусом від м’яса білух, кажанів, змій, кроликів або курей, які продаються на ринку Уханя.

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За версією китайських вчених, носіями нового коронавірусу можуть бути панголіни.

Нагадаємо, влада Китаю повідомила про повторну активізацію поширення коронавірусу.

Джерело: Українське радіо