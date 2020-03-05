Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 5 березня інфіковано 95 425 людини.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 3 286 пацієнтів. Із лікарень виписали 53 299 людей.

В Італії за добу виявили 587 нових хворих, 28 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3 089 осіб.

Іспанія – 57 осіб інфіковано.

– 57 осіб інфіковано. Ірані – 587 осіб інфіковано.

– 587 осіб інфіковано. США – 31 особа інфікована.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5 866 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” у битві за стримування коронавірусу.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили у Словенії, Угорщині та Польщі.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.

Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.