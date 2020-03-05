Як уникнути зараження коронавірусом: топ-6 порад

У грудні 2019 року почався спалах коронавірусу, відомого також як Covid-19.

У всьому світі цим вірусом заразилися понад 90 тис. осіб і померли – понад 3 тис.

Незважаючи на те, що більшість випадків зафіксовано в Китаї, в останні два тижні з’явилася інформація про випадки Covid-19 в Європі, на Близькому Сході і в США.

Читайте: Маски – це не захист від коронавірусу, а оманливе відчуття безпеки – Ляшко

Наразі багато країн намагаються стримати поширення коронавірусу, вводячи обмеження на поїздки і залишаючи людей на обов’язкові карантини.

З досвіду Азії можна винести уроки, як боротися зі спалахом коронавірусу:

дотримуватися дистанції;

регулярно обстежуватися;

не панікувати;

дотримуватися правил гігієни;

частіше залишатися вдома;

не боятися домашніх улюбленців.

Загальнодоступна інформація може допомогти громадянам дізнатися про ризики та необхідні заходи безпеки, а також уникнути паніки або дезінформації.

До слова, в зв’язку з коронавірусом в Україні найближчим часом скасують всі масові заходи і закриють школи.