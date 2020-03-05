Як уникнути зараження коронавірусом: топ-6 порад

У грудні 2019 року почався спалах коронавірусу, відомого також як Covid-19.
У всьому світі цим вірусом заразилися понад 90 тис. осіб і померли – понад 3 тис.
Незважаючи на те, що більшість випадків зафіксовано в Китаї, в останні два тижні з’явилася інформація про випадки Covid-19 в Європі, на Близькому Сході і в США.
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Наразі багато країн намагаються стримати поширення коронавірусу, вводячи обмеження на поїздки і залишаючи людей на обов’язкові карантини.
З досвіду Азії можна винести уроки, як боротися зі спалахом коронавірусу:
- дотримуватися дистанції;
- регулярно обстежуватися;
- не панікувати;
- дотримуватися правил гігієни;
- частіше залишатися вдома;
- не боятися домашніх улюбленців.
Загальнодоступна інформація може допомогти громадянам дізнатися про ризики та необхідні заходи безпеки, а також уникнути паніки або дезінформації.
До слова, в зв’язку з коронавірусом в Україні найближчим часом скасують всі масові заходи і закриють школи.