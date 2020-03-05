Єгипет запроваджує платні візи для туристів

У Єгипті запроваджують візи для туристів. Відповідний план схвалив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі. Вони видаватимуться на п’ять років.
Туристи зможуть неодноразово в’їжджати в країну, але максимальна кількість днів перебування у разі одноразового в’їзду становитиме не більше 90 днів.
Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.
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До слова, у квітні 2014 року Єгипет збільшив плату за візи з $15 до $25. Для багаторазових віз вартість встановлюється на рівні $60.
Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив безвіз із Аргентиною та Монголією.
Джерело: Egyptian Streets
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