До появи симптомів: у Китаї знайшли швидкий тест на коронавірус

Китайська біотехнологічна компанія Hai Kang Life Corporation розробила метод швидкого виявлення нового коронавірусу, що в 10 разів чутливіший за інші методи.
Нова технологія дозволять виявити заражених людей навіть в інкубаційній і безсимптомній фазі.
Розробити більш точний метод дослідникам допомогло використання додаткового набору праймерів і додаткового циклу ампліфікації цільової послідовності, пояснив президент компанії Hai Kang Life Corporation Юй Чанхай.
Ефективності методу тестування за допомогою технології ERT-PCR додає те, що він дозволяє аналізувати велику кількість зразків одночасно.
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Компанія готова безоплатно передати технологію усім медичним і науковим установам, яким вона буде потрібна.
Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз у процесі розробки знаходяться більше 20 вакцин від коронавірусу.
Джерело: Синьхуа Новости