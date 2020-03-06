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До появи симптомів: у Китаї знайшли швидкий тест на коронавірус

Китайська біотехнологічна компанія Hai Kang Life Corporation розробила метод швидкого виявлення нового коронавірусу, що в 10 разів чутливіший за інші методи.

Нова технологія дозволять виявити заражених людей навіть в інкубаційній і безсимптомній фазі.

Розробити більш точний метод дослідникам допомогло використання додаткового набору праймерів і додаткового циклу ампліфікації цільової послідовності, пояснив президент компанії Hai Kang Life Corporation Юй Чанхай.

Ефективності методу тестування за допомогою технології ERT-PCR додає те, що він дозволяє аналізувати велику кількість зразків одночасно.

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Компанія готова безоплатно передати технологію усім медичним і науковим установам, яким вона буде потрібна.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз у процесі розробки знаходяться більше 20 вакцин від коронавірусу.

Джерело: Синьхуа Новости

Фото: Dreamstime

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