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Хворий на коронавірус відвідав масштабний рок-концерт у Новій Зеландії

У Новій Зеландії чоловік, заражений коронавірусів, прийшов на рок-концерт, де знаходилися тисячі людей.

За даними органів охорони здоров’я, 28-річний чоловік перебуває у відносинах з дівчиною, у якої раніше підтвердився випадок Covid-19. Пара повернулася з північної Італії.

Він відвідав концерт Tool на Spark Arena в Окленді 28 лютого.

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Людей, які були на цьому концерті, закликали стежити за самопочуттям.

Всього в Новій Зеландії зареєстровано чотири підтверджених випадки зараження вірусом.

До слова, в китайському місті Ухань помер 36-річний чоловік, який раніше вилікувався від коронавируса.

Джерело: The Guardian

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