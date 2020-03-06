Хворий на коронавірус відвідав масштабний рок-концерт у Новій Зеландії

У Новій Зеландії чоловік, заражений коронавірусів, прийшов на рок-концерт, де знаходилися тисячі людей.
За даними органів охорони здоров’я, 28-річний чоловік перебуває у відносинах з дівчиною, у якої раніше підтвердився випадок Covid-19. Пара повернулася з північної Італії.
Він відвідав концерт Tool на Spark Arena в Окленді 28 лютого.
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Людей, які були на цьому концерті, закликали стежити за самопочуттям.
Всього в Новій Зеландії зареєстровано чотири підтверджених випадки зараження вірусом.
До слова, в китайському місті Ухань помер 36-річний чоловік, який раніше вилікувався від коронавируса.
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