Катастрофа MH17: ООН проінформували про початок суду

Раді безпеки ООН повідомили про початок суду у справі про катастрофу Boeing MH17.

Це зробив уряд Нідерландів від імені своєї країни, України, Австралії, Бельгії та Малайзії, які є членами Спільної слідчої групи.

– Кримінальне судочинство стосовно чотирьох підозрюваних осіб у збитті літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Це важлива віха, яка наближає нас до встановлення правди і забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких родичів, – повідомляє прес-служба уряду Нідерландів.

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Наразі продовжується робота для встановлення всіх осіб, які несуть відповідальність за збиття Boeing MH17. Всі країни, зокрема Росію, закликають співпрацювати зі Спільною слідчою групою.

В уряді Нідерландів додали, що розслідування катастрофи – це найбільший пріоритет, проте для цього знадобиться час і терпіння.

Нагадаємо, перше судове засідання у справі про катастрофу МН17 розпочнеться 9 березня.

Наразі у слідства є 14 свідків катастрофи МН17. Проте особи 13 з них засекретять для того, щоб убезпечити їх.

Джерело: Уряд Нідерландів