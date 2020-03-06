Не варто сподіватися, що коронавірус зникне влітку – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що не варто сподіватися на те, що кількість захворювань новим типом коронавірусу Covid-19 почне зменшуватися влітку.

Тобто вірус збереже здатність поширюватися.

– Марна надія – вважати, що вірус просто зникне влітку. Ми сподіваємося, що так станеться. Це було б удачею. Але ми не можемо робити таке припущення. І доказів немає, – сказав виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян.

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Наразі у світі зафіксували трохи більше 100 тис. випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Інфекція призвела до майже 3,4 тис. летальних випадків.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на коронавірус в Україні зафіксували 3 березня. Інші підозри щодо зараження інфекцією не підтвердилися.

Проте 5 березня з підозрою на коронавірус до Закарпатської обласної інфекційної лікарні госпіталізували ще одну жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.