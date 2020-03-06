Спалах коронавірусу: за дев’ять днів світова економіка втратила $9 трлн

За дев’ять днів поширення нового типу коронавірусу Covid-19 світом спостерігається падіння акцій на всіх фондових ринках.

– Приблизно $9 трлн втратили світові біржі протягом дев’яти днів після того, як у четвер ринки США вкотре закрилися падінням, – йдеться у дослідженні одного з найбільших банків США Bank of America.

Падіння спостерігається на фондових ринках як США, так і Європи та Азії.

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Так, 6 березня ключовий індекс Японії впав на 2,7%. У Південній Кореї падіння на рівні 2,2%, біржа Гонконгу впала на 2,3%, а Шанхайська фондова біржа – на 1,2%.

Середнє падіння фондових бірж в Європі на тлі новин про поширення коронавірусу склало 3%.

Такі результати останніх дев’яти днів показують наскільки інвесторів хвилює спалах інфекції.

Нагадаємо, європейські країни продовжують вводити нові обмеження для боротьби з поширенням Covid-19.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, після чого і в нашій країні почали вживати додаткові заходи. Так, штаб ООС з 7.00 7 березня вводить тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування.