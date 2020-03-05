У Бразилії зафіксували захворювання на коронавірус з відсутністю симптомів

У Міністерстві охорони здоров’я Бразилії підтвердили захворювання новим типом коронавірусу Covid-19 у 13-річної дівчинки.

За інформацією ЗМІ, у неї були відсутні виражені симптоми зараження інфекцією.

Тест на захворювання їй вирішили призначити лише через те, що вона повернулася з Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.

Спочатку Міністерство охорони здоров’я Бразилії вирішило не розглядати зазначений випадок, як підтверджене захворювання на коронавірус. Однак через кілька годин змінило своє рішення.

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Медики вважають, що симптоми інфекції у дівчинки не проявилися через те, що вона приймала препарати, які їй призначили через травму.

Наразі в Бразилії зафіксували чотири випадки зараження коронавірусом Covid-19.

Нагадаємо, вчені активно продовжують вивчати новий тип коронавірусу і працюють над вакциною.

Нещодавно стало відомо, що захворювання можна розділити на тип S і тип L, серед яких останній є більш агресивним.

Джерело: Globo