У США змінюється сприйняття суб’єктності України – Wall Street Journal

На зустрічі української делегації з представниками однієї з найповажніших газет світу The Wall Street Journal в рамках Діалогу про майбутнє: Україна – США 3 березня у Вашингтоні провідні спеціалісти газети зазначили, що через ситуацію в Україні багато американських спеціалістів почали обмірковувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, і розуміти, що наша держава – це не буфер між Росією і США, а окремий гравець в регіональній політиці, хоч і подають її в такому поганому світлі.

Зустріч відбувалася з Алланом Каллісоном – журналістом, публіцистом, провідним оглядачем The Wall Street Journal, що має понад 20-річний досвід роботи в цьому журналі. Раніше працював на керівних посадах в інформаційних агентствах Associated Press і Dow Jones.

Дискусію модерувала Катерина Одарченко – очільник української делегації, політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, ініціатор створення політичної партії Національна платформа.

Пан Каллісон зазначив, що раніше американські ЗМІ банально переписували заголовки і зміст великих таблоїдів, практично не заглиблюючись в суть внутрішньополітичного та зовнішньополітичного дискурсу в Україні.

Читайте: Чи продовжаться реформи? Реакція США на новий Кабмін України

Безпосередньо він сам неодноразово бував в Україні та робив свої висновки на основі матеріалів зібраних на місці подій. Він вважає, що не професійно писати про тему, в якій не розбираєшся, та ще й робити шаблонні висновки.

Журналіст-міжнародник Андрій Бузаров разом з Оленою Сібіряковою – фахівцем у галузі громадських комунікаційі мідіатехнологій задали питання, що стосується гібридної інформаційної війни Росії проти України, методів її проведення, та як це бачать з Вашингтону.

Алан Каллісон зазначив, що російська пропаганда є дуже ефективною та діє через багато різних каналів від традиційного телебачення, до соціальних мереж та чатів, що дозволяє донести пропаганду до великої кількості людей.

Читайте: Україна отримає $38 млн від США на кіберзахист

На відміну від ЗМІ, у соціальних мережах не витрачається час на перевірку правдивості інформації, через що дезінформація швидко поширюється в інтернеті. Підтримання ізоляції є важливою частиною російської інформаційної війни, метою якої є контролювати думку громадськості та впливати на її рішення на користь Росії.

Також він додав, що Америка також зіткнулась з проблемою зовнішнього втручання зі сторони Росії в процес виборів, і зазначив, що інформаційна і кібербезпека – це ті стовпи, на яких має триматися відкрите демократичне суспільство.

Цікаво було почути відповідь журналіста на запитання екс-депутата Київської міської ради Миколи Легези про стереотипи, які кружляють над Україною, та з перших вуст дізнатися як американці сприймають Україну та українці.

Окрім цього український журналіст Роман Бочкала порушив низку важливих питань. Одним з них був направлений на спробу висвітлити механізм дотримання та захисту прав журналістів.

Нагадаємо, Діалог про майбутнє: Україна-США – це двосторонній українсько-американський експертний неурядовий форум, який впродовж 01-05 березня проходить у США під егідою Інституту демократії та розвитку Polita, а також консалтингової компанії SIC Group Ukraine http.