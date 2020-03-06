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Факти / Світ

У Ватикані зафіксували перший випадок коронавірусу

6 березня Ватикан зареєстрував перший підтверджений випадок зараження коронавірусу.

Усі амбулаторні служби держави призупинили свою роботу для проведення дезінфекції.

Служби швидкої допомоги продовжують працювати у звичному режимі.

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– Вранці ми ухвалили рішення припинити діяльність усіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров’я та гігієни.

Потрібно дезінфікувати приміщення після того, як у одного з пацієнтів виявили Covid-19, – заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Детальну інформацію про те, як та коли заразився пацієнт, поки не розголошують.

Італія займає перше місце за кількістю заражених на коронавірус у Європі. У країні зареєстровано вже 3,8 тис пацієнтів, з яких 148 осіб померли, а ще 414 – одужали.

Нагадаємо, Факти ICTV повідомляли, що Папа Римський здавав аналізи на виявлення коронавірусу через симптоми застуди. Тест на інфекцію виявився негативним.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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