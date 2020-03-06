Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 6 березня інфіковано 98 698 людини.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 3 383 пацієнти. Із лікарень виписали 55 444 особи.

В Італії за добу виявили 769 нових хворих, 41 людина померла. Всього там на COVID-19 захворіли 3 858 осіб.

Іспанія – підтверджено 37 випадків інфікування;

– підтверджено 37 випадків інфікування; Іран – 591 нових випадків інфікування коронавірусом;

– 591 нових випадків інфікування коронавірусом; США – 68 нових випадків зараження COVID-19.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 6 284 особи, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про “критичний момент” у битві за стримування коронавірусу.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР та Боснії і Герцоговині.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.

Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.