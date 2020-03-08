Папа Римський вперше провів недільну службу онлайн через коронавірус

Через спалах коронавірусу, Папа Римський Франциск провів недільну службу у форматі відеотрансляції, перебуваючи у бібліотеці Апостольського палацу, а не з балкона на площі Святого Петра.

У Ватикані вирішили запровадити такий формат після прохання італійської влади, аби уникнути ризику поширення коронавірусу через великі групи людей, які збираються на площі.

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– Я об’єднуюсь зі своїми братами єпископами, щоб заохотити вірян жити у цей нелегкий момент із сильною вірою, впевненою надією та запалом милосердя, – наголосив Франциск під час служби.

Раніше Факти ICTV писали, що 6 березня Ватикан зареєстрував перший підтверджений випадок зараження коронавірусу.

Італія займає перше місце за кількістю заражених на коронавірус у Європі. У країні зареєстровано вже 3,8 тис пацієнтів, з яких 148 осіб померли, а ще 414 – одужали.

Джерело: Vatican News