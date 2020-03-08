Пасажири карантинного лайнера Grand Princess зійдуть на берег у Каліфорнії

Круїзному лайнеру Grand Princess, на якому раніше був виявлений 21 випадок захворювання коронавірусом Covid-19, дали дозвіл пришвартуватися в порту Окленда (штат Каліфорнія).

– Пасажирам дозволять причалити в Окленді, де пасажири висадяться та будуть доставлені до карантинних закладів, – заявили місцеві чиновники.

Спочатку чиновники заявили, що корабель, на якому перебувають понад 3,5 тис. пасажирів та членів екіпажу з 54 країн, прибуде до порту в неділю, але потім швидко змінили план.

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Висадка розпочнеться 9 березня і триватиме щонайменше два дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

На судні залишаться в ізоляції члени екіпажу судна.

Нагадаємо, 7 березня 49 українців виявилися ізольованими на борту лайнера Grand Princess, який стоїть на карантині біля берегів Північної Каліфорнії у США через спалах коронавірусу.

Джерело: CBS