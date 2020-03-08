Поширення коронавірусу: понад 20 провінцій Італії закрили на карантин

В Італії уряд вирішив запровадити суворі обмеження та закрити на карантин увесь автономний регіон Ломбардія та ще 11 провінцій у зв’язку із поширенням нового коронавірусу.

На карантин закриють такі провінції:

Венеція;

Модена;

Парма;

П’яченца;

Реджо-Емілія;

Ріміні;

Пезаро;

Урбіно;

Падуя;

Тревізо;

Асті;

Алессандрія.

Також обмеження поширюються на всі 12 провінцій регіону Ломбардія.

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Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.

У всіх цих провінціях закриють школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти.

Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п’ятниці.

Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Джерело: La Repubblica