Поширення коронавірусу: понад 20 провінцій Італії закрили на карантин

В Італії уряд вирішив запровадити суворі обмеження та закрити на карантин увесь автономний регіон Ломбардія та ще 11 провінцій у зв’язку із поширенням нового коронавірусу.
На карантин закриють такі провінції:
- Венеція;
- Модена;
- Парма;
- П’яченца;
- Реджо-Емілія;
- Ріміні;
- Пезаро;
- Урбіно;
- Падуя;
- Тревізо;
- Асті;
- Алессандрія.
Також обмеження поширюються на всі 12 провінцій регіону Ломбардія.
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Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.
У всіх цих провінціях закриють школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти.
Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п’ятниці.
Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.
Джерело: La Repubblica