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Поширення коронавірусу: понад 20 провінцій Італії закрили на карантин

В Італії уряд вирішив запровадити суворі обмеження та закрити на карантин увесь автономний регіон Ломбардія та ще 11 провінцій у зв’язку із поширенням нового коронавірусу.

На карантин закриють такі провінції:

  • Венеція;
  • Модена;
  • Парма;
  • П’яченца;
  • Реджо-Емілія;
  • Ріміні;
  • Пезаро;
  • Урбіно;
  • Падуя;
  • Тревізо;
  • Асті;
  • Алессандрія.

Також обмеження поширюються на всі 12 провінцій регіону Ломбардія.

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Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.

У всіх цих провінціях закриють школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти.

Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п’ятниці.

Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Джерело: La Repubblica

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