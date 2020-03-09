Китайський експерт назвав терміни закінчення поширення коронавірусу у світі

Епідемія Covid-19 триватиме у світі щонайменше до червня 2020 року.

Такий прогноз дав глава спеціальної комісії з боротьби з епідемією Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР Чжун Наньшань.

За його словами, у майбутньому ключові аспекти заходів епідеміологічного контролю щодо спричиненої коронавірусом нового типу пневмонії будуть перенаправлені від запобігання вивезення з КНР до припинення привезених випадків.

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До слова, станом на 9 березня у світі зареєстровано 108 568 випадків захворювання Covid-19, з них понад 60 тис. осіб одужали.

Однак Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що не варто сподіватися на те, що кількість захворювань новим типом коронавірусу Covid-19 почне зменшуватися влітку.

Вірус збереже здатність поширюватися.

Джерело: South China Morning Post