Попит на нафту через коронавірус може впасти вперше за 11 років – експерти МЕА

Через поширення коронавірусу за межі материкового Китаю світовий попит на нафту у 2020 році вперше за 11 років може знизитися на 90 тис. барелів/добу.

Таку думку висловили експерти Міжнародного енергетичного агентства. Вони зменшили свій прогноз світового попиту на 2020 рік на 1,1 млн барелів на добу.

– У першому кварталі 2020 року попит на нафту у Китаї впав на 1,8 млн барелів на добу в річному обчисленні, а світовий попит знизився на 2,5 млн барелів/добу. Ми припускаємо, що попит на нафту повернеться до норми у другій половині 2020 року, – повідомили у Міжнародному енергетичному агентстві.

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Однак експерти зазначили, що це лише базовий прогноз. Він передбачає, що Китай візьме під контроль спалах коронавірусу в країні до кінця першого кварталу.

У разі негативного сценарію, який передбачає подальше поширення коронавірусу у світі, світовий попит на нафту може знизитися на 730 тис. барелів/добу.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що не варто сподіватися на те, що кількість захворювань новим типом коронавірусу Covid-19 почне зменшуватися влітку.

Вірус збереже здатність поширюватися.

Джерело: Міжнародне енергетичне агентство