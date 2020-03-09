Росія відправить в ОРДЛО місцевого жителя з симптомами коронавірусу – штаб ООС

Українська розвідка повідомляє, що Російська Федерація відправить на територію окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) місцевого жителя, який відвідав Китай і у якого спостерігаються симптоми зараження коронавірусом.

– Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно став власником російського паспорта. Оскільки у людини є місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах, – повідомляє штаб ООС.

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Відзначається, що хворий буде доставлений із російського міста Новошахтинськ в пункт пропуску Довжанський і далі в одну з лікарень в ОРДЛО вже найближчим часом.

Раніше штаб ООС через підозри коронавірусу в ОРДЛО обмежив перетин КПВВ.