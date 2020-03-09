Загроза пандемії коронавірусу існує, але панікувати не варто – очільник ВООЗ

Розповсюдження коронавірусу Covid-19 дає підстави говорити про загрозу пандемії.
Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
– Тепер, коли вірус закріпився у такій великій кількості країн, загроза пандемії стала цілком реальною, – зауважив він.
Однак очільник ВООЗ додав, навіть якщо ситуація справді перетвориться на пандемію, це буде контрольована пандемія.
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Тедрос Гебреєсус повідомив, що наразі лише у декількох країнах можна говорити про стале розповсюдження коронавірусу. В інших країнах це одиничні випадки.
Він уточнив, що зі 110 тис. випадків інфікування 93% припадають на чотири країни: Китай, Італію, Іран та Південну Корею.
Очільник ВООЗ запевнив, що, попри таку ситуацію, люди не опинились у владі вірусу.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.
Рівень смертності від Covid-19 становить 3,4%.
Джерело: World Health Organization