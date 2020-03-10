Коронавірус у Китаї йде на спад: за добу зареєстрували 19 нових хворих

У Китаї за добу зменшилась кількість смертей і заражень коронавірусом. Так, жертвами захворювання стали 17 людей, а захворіли 19.

Відомо, що усі загиблі були жителями провінції Хубей.

Крім того, 17 з 19 осіб заразилися також в провінції Хубей. Ще по одній людині захворіли в Пекіні і Гуандуні. Вони прибули до Китаю з-за кордону.

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Усього від початку епідемії коронавірусу у Китаї захворіли 80 754 людини, 3 146 померли.

Станом на 10 березня кількість хворих на коронавірус у світі становить 114 219. З лікарень виписали вже 64 147 людей, летальних випадків зареєстровано 4 024.

До слова, Італія – друга після Китаю країна, у якій зростає кількість хворих. Вона тут становить 9 172 людини.

Враховуючи таку ситуацію, з 10 березня в Італії розширили карантин на всю країну.

Джерело: Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, SCMP