Президент Китаю вперше після спалаху коронавірусу відвідав Ухань

Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів 10 березня вранці в місто Ухань, щоб оглянути нові заходи з контролю над коронавірусом.

Візит знаменує собою останній крок у громадському повороті лідера в боротьбі з цією хворобою, в результаті якої загинуло більше 3 100 осіб в країні.

У той час, як поширення вірусу в січні прискорилось, Сі зайняв стриману позицію і вперше публічно зупинився на проблемі хвороби та закликав до рішучих зусилль у боротьбі з вірусом.

In video: President Xi Jinping on Tuesday visited patients and medics at Huoshenshan Hospital after arriving in Wuhan, the epicenter of the #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/CtPYwx6EQl

