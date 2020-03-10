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Факти / Світ

Президент Китаю вперше після спалаху коронавірусу відвідав Ухань

Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів 10 березня вранці в місто Ухань, щоб оглянути нові заходи з контролю над коронавірусом.

Візит знаменує собою останній крок у громадському повороті лідера в боротьбі з цією хворобою, в результаті якої загинуло більше 3 100 осіб в країні.

У той час, як поширення вірусу в січні прискорилось, Сі зайняв стриману позицію і вперше публічно зупинився на проблемі хвороби та закликав до рішучих зусилль у боротьбі з вірусом.

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Візит Сі в Ухань пов’язаний з тим, що кількість нових підтверджених випадків захворювання, в основному в місті або інших частинах навколишньої провінції Хубей, скоротилася до рівня нижче 50 в день.

Раніше у ВООЗ повідомили, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.

Джерело: CNBC

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