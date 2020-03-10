Пандемія – поширення нового захворювання в світових масштабах.

Пандемія відбувається, коли захворює більшість людей в усьому світі зі слабким імунітетом.

За даними ВООЗ, заразитися 2019 nCoV можна від інших людей, які інфіковані вірусом.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на прес-конференції в Женеві заявив, що епідемія коронавірусу може перерости в пандемію.

– Коронавірус вже є в багатьох країнах, і загроза пандемії стала цілком реальною, – сказав він.

Однак за словами глави ВООЗ, це буде не перша пандемія в історії і людство зможе впоратися з хворобою.

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Станом на 10 березня кількість заражених коронавірусів в світі досягло 112 427 осіб.

У Китаї підтвердили понад 80 тис. випадків, а за його межами – 31 673. Всього від Covid-19 померли майже 4 тис. осіб.

До слова, під час пандемії грипу більшість важких або смертельних випадків захворювання була серед молодих людей.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії через коронавірус карантин розширили на всю країну.

Джерело: ВООЗ