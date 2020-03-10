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Справа МН17: у Нідерландах розпочалося друге судове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Нідерландах розпочався другий день судового засідання у Гаазькому окружному суді у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines.

Засідання продовжено після оголошеної напередодні, 9 березня, перерви. Жоден із відповідачів не з’явився на засіданні.

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Сьогодні сторони обвинувачення та захисту зможуть детальніше розповісти про поточний стан розслідування.

Нагадаємо, перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 розпочалось в Нідерландах в понеділок, 9 березня.

Україну на судовому процесі представляє делегація дипломатів і правоохоронців. Безпосередньо участь в процесі вони не беруть.

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