У Нідерландах розпочався другий день судового засідання у Гаазькому окружному суді у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines.

Засідання продовжено після оголошеної напередодні, 9 березня, перерви. Жоден із відповідачів не з’явився на засіданні.

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Сьогодні сторони обвинувачення та захисту зможуть детальніше розповісти про поточний стан розслідування.

Нагадаємо, перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 розпочалось в Нідерландах в понеділок, 9 березня.

Україну на судовому процесі представляє делегація дипломатів і правоохоронців. Безпосередньо участь в процесі вони не беруть.