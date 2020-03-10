Трамп не приїде до Москви на парад 9 травня

Президент США Дональд Трамп не приїде до Москви на святкування 9 травня. Рівень американської делегації на військовому параді поки не розголошують.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Російська сторона отримала відмову через американські дипломатичні канали.

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Президент Росії Володимир Путін запрошував Трампа на парад 9 травня у червні 2019 року.

Пєсков також запевнив, що підготовка до святкування круглої дати Перемоги відбувається, незважаючи на поширення коронавірусу.

9 травня 2020 року у Москві відбудеться святкування 75-ї річниці завершення Великої Вітчизняної війни. Починаючи з 2014 року Україна не бере участі у російських урочистостях 9 травня.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як Юрій Бутусов прокоментував деталі зустрічі Зеленського та Путіна в Парижі у грудні 2019 року. За словами експерта, президент Росії назвав постачання води в окупований Крим головною умовою для врегулювання російсько-українських відносин.