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Трамп пропонує знизити прибутковий податок через коронавірус

Президент США Дональд Трамп зробить серйозні кроки для захисту економіки від впливу коронавірусу, зокрема, обговорить зниження прибуткового податку.

Він повідомив, що обговорюватиметься можливе зниження податку на заробітну плату або його істотне  полегшення.

Зі свого боку міністр фінансів США Стівен Мнучін сказав, що заходи підтримки поширені на тих підприємців і працівників, які постраждали від наслідків епідемії.

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Він також пообіцяв збільшити пропозицію ліквідності на ринку.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер сенатської меншості Чак Шумер заявили, що будь-яке зниження податку на заробітну плату повинне бути тільки для тих, хто постраждав від вірусу.

До слова, раніше експерти Міжнародного енергетичного агентства повідомили, що через поширення коронавірусу за межі материкового Китаю світовий попит на нафту у 2020 році вперше за 11 років може знизитися на 90 тис. барелів/добу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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