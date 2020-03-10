В Італії через коронавірус карантин розширили на всю країну

З 10 березня Італія розширює суворі карантинні заходи, зокрема, заборону на публічні збори, на всю країну, повідомив прем’єр-міністр Джузеппе Конте.
– З огляду на останні дані, зростання заражень і смертей, ми ухвалили рішення розширити заходи, що стосуються Ломбардії та інших зон, на всю територію країни, – сказав він на прес-конференції.
За його словами, громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися у разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.
Також заборонені всі масові заходи, навчальні заклади закриті до 3 квітня.
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Не працюють театри, музеї і спортзали. Зупиняються змагання, зокрема національний чемпіонат з футболу. Допускаються лише тренування під відкритим небом для підготовки до міжнародних змагань.
Водночас транспорт працює в звичайному режимі.
За останніми даними, за добу кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла з 97 до 463, інфіковані 9 172 особи, 724 – одужали.
Рраніше у ВООЗ повідомили, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.
Джерело: ANSA