Увечері, 9 березня, на екстреній прес-конференції прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив про необхідність поширити суворі карантинні заходи на всій території країни.

Так, в Італії з 10 березня і як мінімум до 3 квітня будуть діяти суворі обмеження.

Італійцям заборонено залишати свої міста. Однак дозволено повернутися додому іноземним туристам та італійцям, які опинилися на момент введення заборони в інших містах.

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Людям, у яких діагностували легку форму Covid-19 заборонено залишати свої будинки. Ті, у кого зафіксували температуру вище 37,5 градусів, повинні перебувати на строгому карантині.

Також влада ввела заборону на проведення будь-яких публічних заходів: футбольні матчі, похорони і весілля.

Всі школи та університети закривають на карантин, а іспити – скасовуються.

Закриваються всі великі торгові центри та інші місця для розваг. Однак супермаркети, бари і ресторани працюватимуть з 6 ранку до 6 вечора, тільки за умови, що люди будуть знаходитися один від одного на відстані більш ніж метр.

Вводяться перевірки пасажирів круїзних лайнерів, які будуть прибувати до Венеції. Людям заборонено буде висаджуватися в місті. Це можна буде зробити тим, хто повертається додому.

Водночас авіасполучення України з Італією не скасоване. З Міжнародного аеропорту Бориспіль 10 березня здійснюються рейси в Мілан, Рим і Неаполь.

До слова, 9 березня Італія обігнала Південну Корею за кількістю випадків зараження Covid-19 і зайняла другу позицію після Китаю.

Всього в світі зафіксували 112 427 випадків коронавірусу. Від хвороби померли майже 4 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що в Китаї зменшилася кількість хворих на коронавірус.