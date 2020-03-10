Wizz Air скасував всі рейси до Італії та Ізраїлю

Низка європейських авіакомпаній заявили про скорочення польотів до країн, де спостерігається поширення коронавірусу.

З 10 березня до 3 квітня Wizz Air припиняє рейси в Італію , також компанія призупиняє польоти в Ізраїль – з 12 до 23 березня.

, також компанія призупиняє польоти в Ізраїль – з 12 до 23 березня. З 10 березня до 8 квітня Ryanair призупиняє всі внутрішні рейси в Італії з міжнародних аеропортів Бергамо, Мальпенса, Парми і Тревізо, які розміщені на півночі країни.

Зокрема, лоукостер Ryanair повідомив про скорочення міжнародних рейсів з аеропортів Бергамо, Мальпенса, Венеції, Парми, Ріміні й Тревізо, які виконуватимуться лише щопонеділка, щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі.

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Авіакомпанія Air France планує скасувати 3,6 тис. рейсів у березні, скоротивши обсяг далекомагістральних рейсів на 13%.

Ізраїльські авіакомпанії Arkia і Israir Airlines повідомили про припинення польотів за кордон, але упродовж тижня виконають міжнародні рейси, щоб повернути ізраїльтян, які перебувають за кордоном. Після цього міжнародні рейси авіакомпанії не обслуговуватимуться.

Нагадаємо, з 10 березня Італія розширила карантин на всю країну через коронавірус. Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися в разі надзвичайних ситуацій в сім’ї

Джерело: Business Traveller