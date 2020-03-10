Захищалися від коронавірусу спиртом: в Ірані померли семеро осіб

В Ірані після вживання метилового спирту в якості захисту від коронавірусу померли семеро осіб.

Інцидент стався в місті Ахваз в іранській провінції Альборз.

За попередніми даними, отруїлися спиртом 48 осіб. З них четверо втратили зір.

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Представник місцевої прокуратури заявив, що постраждалі піддалися інформації про те, що метиловий спирт лікує коронавірус.

Всього в Ірані від коронавірусу померли понад 190 осіб, випадків зафіксували – понад 6 тис. 500.

Раніше Факти ICTV писали, що в Китаї зменшилася кількість хворих на коронавірус.

Джерело: IRNA