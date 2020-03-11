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Факти / Світ

196 людей померли за добу – в Італії рекордна кількість смертей від коронавірусу

В Італії кількість смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу склала 196. Це рекордне число з початку епідемії.

Глава Служби цивільної оборони Італії Анджело Бореллі заявив, що загальне число померлих з початку епідемії становить 827 осіб. Також за добу захворіли 2 076 осіб – кількість сягла 12 462.

Вилікуватися від коронавірусу вдалося 1 045 людям.

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– Напередодні ми говорили, що дані з Ломбардії були неповними. Вони не враховували людей у домашній ізоляції, але насправді зростання за добу перебуває у тренді попередніх днів, – зазначив Бореллі.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Джерело: ANSA

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